ABD'nin Virginia eyaletinde idam cezası kaldırıldı. Virginia bu cezayı yaygın olarak uygulayan güney eyaletlerinde idam cezasını kaldıran ilk eyalet olurken, ABD genelinde de idam cezasını kaldıran 23. eyalet oldu.

Eyalet Valisi Ralph Northam, idam cezasını kaldıran yasayı eyalette idam cezalarının infaz edildiği Greensville Cezaevi'nde düzenlenen törenle imzaladı.

Vali Northam, bugün artık idam cezasının ne güneyde ne de ülke genelinde yeri olduğunu söyledi.

1608’deki kuruluşundan bu yana 1300'den fazla kişinin idam edildiği Virginia ölüm cezalarında 50 eyalet içinde ilk sırada yer alıyordu.

"Eyaletin ırkçı ve ayrımcı geçmişinin izlerini sistemlerinden silmek için adım attıklarını" söyleyen Northam, 20. yüzyılda Virginia'da idam edilen 377 kişiden 296'sının siyah olduğunu dile getirdi.