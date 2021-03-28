ABD'nin Venezuela'ya 'kayyum atadığı' Guaidó Covid-19'a yakalandı

ABD'nin Venezuela'ya devlet başkanı olarak 'atadığı' sağcı figür Juan Guaidó, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden duyurdu.
Como Presidente Encargado, pero también como venezolano, y sobre todo como ser humano, quiero informarle responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para Covid-19.— Juan Guaidó (@jguaido) March 28, 2021
Guaidó semptomların hafif olduğunu söyledi.
Venezuela'da başarısız darbe girişiminden sonra Trump yönetimi tarafından Venezuela Devlet Başkanı 'ilan edilen' Juan Guaidó'ya yeni ABD Başkanı Biden da sahip çıkmıştı.
AB'yse Juan Guaidó'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.