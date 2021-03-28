ABD'nin Venezuela'ya 'kayyum atadığı' Guaidó Covid-19'a yakalandı

ABD kuklası siyasi figür Guaidó koronavirüs testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Dış Haberler

ABD'nin Venezuela'ya devlet başkanı olarak 'atadığı' sağcı figür Juan Guaidó, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Guaidó semptomların hafif olduğunu söyledi.

Venezuela'da başarısız darbe girişiminden sonra Trump yönetimi tarafından Venezuela Devlet Başkanı 'ilan edilen' Juan Guaidó'ya yeni ABD Başkanı Biden da sahip çıkmıştı.

AB'yse Juan Guaidó'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanımaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Haber

Biden'dan, Trump'ın atadığı kukla Guaidó'ya destek