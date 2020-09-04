ABD'nin uluslararası ceza mahkemesine yaptırımlarına AB'den tepki

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin iki Uluslararası Ceza Mahkemesi görevlisine yönelik yaptırımlarının "kabul edilemez ve eşi görülmemiş" olduğunu ve tersine çevrilmesi gerektiğini söylerken Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'sa yaptırımları mahkemeye yönelik “ağır saldırı” olarak nitelendirdi.

Borrell, Perşembe günü yaptığı açıklamada, yaptırımların "mahkemenin soruşturmalarını ve adli işlemlerini engellemeye çalışan kabul edilemez ve eşi görülmemiş tedbirler" olduğunu söyledi.

Borrell, ABD'nin "pozisyonunu yeniden gözden geçirmesi ve aldığı önlemleri tersine çevirmesi" gerektiğini ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'sa yaptırımları "çok taraflılığı ve yargının bağımsızlığını" sorguladığını söyleyerek "mahkemeye yönelik ağır bir saldırı" olarak kınadı.

Çarşamba günü Fransa Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Makemesi savcısı Fatou Bensouda'ya Afganistan'da ABD askerleri tarafından işlenen iddia edilen savaş suçları hakkındaki soruşturma açması nedeniyle yaptırımları duyurdu. Uluslararası Ceza Makemesi'nin Yargı Yetkisi, Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü başkanı Phakiso Mochochoko da Bensouda’nın soruşturmasına destek sağladığı için yaptırım listesinde bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Ceza Makemesi'ni "tamamen parçalanmış ve yozlaşmış bir kurum" olarak nitelendirdi ve ABD'nin "Amerikalıları kendi yargı yetkisine tabi tutmaya yönelik gayri meşru girişimlerine müsamaha göstermeyeceğini" söyledi.

Dünya çapında 123 ülke, Uluslararası Ceza Makemesi'ni oluşturan Roma Statüsüne taraf konumunda. ABD'de başlangıçta aralarındaydı, ancak George W. Bush, başkakanlık döneminde selefi Bill Clinton'ın imzasını geri çekti ve 2002'de ABD Kongresi, Uluslararası Ceza Makemesi tarafından tutulan ABD'lileri veya müttefiklerini serbest bırakmak için askeri güç kullanımına izin veren bir yasayı kabul etti.