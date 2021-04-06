ABD'nin Türkiye yaptırımları yarın devreye giriyor

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SBB Başkanı İsmail Demir'in de aralarında yer aldığı dört kurum yetkilisine uygulanacak yaptırımlar 7 Nisan'da yürürlüğe girecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayımlanacağı ve yaptırımların yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar şöyle: SSB, SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu ve SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz.