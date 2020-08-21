ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Türkiye'ye geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve "IŞİD'le Mücadele Koalisyonu" Temsilcisi James Jeffrey'in İsviçre ve Türkiye'yi ziyaret ederek Suriye ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili temaslarda bulunacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Jeffrey'e Türkiye ve İsviçre ziyaretlerinde ABD'nin Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn de eşlik edecek.

Jeffrey'in önce İsviçre'ye gideceği ve Cenevre'de 24 Ağustos günü başlayacak olan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına katılacağı duyuruldu.

ABD, BM gözetiminde yürütülen ve Suriye hükümeti ile "muhaliflerin" temsilcilerinin yer aldığı Anayasa Komitesi'ne dahil değil. Ancak Jeffrey'nin BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve komitenin diğer katılımcılarıyla görüşeceği açıklandı.

Cenevre'nin ardından 26 Ağustos'ta İstanbul'a geleceği duyurulan Jeffrey ve beraberindeki heyetin burada "Suriyeli muhalif gruplar" ile görüşeceği açıklandı. Jeffrey 27-28 Ağustos tarihlerinde ise Ankara'da üst düzey yetkililerle görüşecek.