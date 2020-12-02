Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn ile Saray'da bir araya geldi.
Görüşmede İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Ankara'da
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn, Saray'da İbrahim Kalın ile görüşüyor.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn ile Saray'da bir araya geldi.
Görüşmede İdlib başta olmak üzere, Suriye'deki gelişmeler değerlendirilecek.