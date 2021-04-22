ABD'nin Rusya Büyükelçisi 'istişareler' için ülkesine dönüyor

Kremlin'in iştişarelerde bulunması için Washington'a dönmesini tavsiye ettiği ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan Rusya'dan ayrıldı.

Interfax'ın haberine göre Sullivan, bugün Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan kalkan Londra uçağına binerek ülkeden ayrıldı. Sullivan'ın Londra aktarmalı olarak Washington'a istişareler için döndüğü bildirildi.

ABD Büyükelçisi havalimanında basına bir açıklama yapmadı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 16 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov'ın Sullivan'a istişarelerde bulunması için Washington'a dönmesini tavsiye ettiğini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin 10 çalışanının 21 Mayıs akşamına kadar Rusya’yı terk etmesi gerektiğini bildirmişti.

ABD'de yayımlanan Axios haber sitesi Pazartesi günkü haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu hafta Sullivan'ın istişareler için Washington'a geleceğini ve önümüzdeki haftalarda yeniden Rusya'ya döneceğini açıkladığını duyurmuştu.

ABD ile Rusya arasında ilişkilerin gerilmesinin ardından ABD’deki Rusya Büyükelçisi Anatoliy Antonov istişareler için Moskova’ya çağrılmıştı. Antonov halen Moskova'da bulunuyor.