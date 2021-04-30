ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini yüzde 75 azaltıyor

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini neredeyse sona erdireceğini bildirdi.

Büyükelçilik sadece ABD vatandaşlarıyla ilgili acil durumlarda hizmet vereceğini, ölüm veya göçmen vizesinin sona ermesi halinde Rusya vatandaşlarına acil vize verebileceği uyarısında bulundu.

Sputnik'in haberine göre Rusya’nın hasmane eylemlerde bulunan ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde yabancı vatandaşlarının çalıştırılmasının yasaklamasının ardından, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, 12 Mayıs sonrasında konsolosluk hizmetlerini neredeyse durma noktasına getirecek.

Yalnızca ABD vatandaşları ile ilgili acil durumlarda hizmet verilecek. Bunun yanı sıra göçmen vizesinin sona ermesi, yaşamsal veya ölümle ilgili hallerde Rusya vatandaşlarına acil vize hizmeti sunulacak.

Kararın gerekçesi ise büyükelçiliğin Rusya’nın talebiyle hizmetlerini yüzde 75 azaltmak durumunda kalması. Zira Rusya hükümetinin 23 Nisan’da gönderdiği tebligata göre, yabancı vatandaşlarının ABD’li diplomatik kuruluşlarında çalıştırılması yasaklanacak.

Karar doğrultusunda diplomatlık görevi yürütmeyen kişilere göçmen olmayan vizelerin verilmesi durdurulacak. Bununla birlikte ABD vatandaşları pasaportlarını değiştiremeyecek, ayrıca başka belgeler de alamayacak. Bu sebeple pasaport süresi sona erecek ABD’lilere 15 Haziran’a kadar Rusya’dan ayrılmaları veya Rusya İçişleri Bakanlığı üzerinden yeniden vize çıkarmaya başlamaları tavsiye ediliyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Nisan’da ‘Yabancı ülkelerin hasmane eylemleriyle mücadeleye yönelik tedbirler’ başlıklı bir kararname imzalamıştı. Kararnamede Rusya’ya yönelik hasmane eylemlerde bulunan ülkelerin diplomatik kuruluşlarında Rus vatandaşlarının çalıştırılması yasaklanıyor.

Rusya ve ABD Aralık 2016’dan beri karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının azaltılmasını talep ediyor.