ABD'nin Kabil büyükelçiliği çalışanlarının bazıları geri çağrıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki büyükelçilik personellerinin bazılarını geri çağırdı.

Bakanlığın yayımladığı seyahat tavsiyesinde "Bakanlık, ABD hükümetinin Kabil büyükelçiliğindeki uzaktan çalışabilecek çalışanlarına ayrılma talimatı verdi" denildi.

ABD'li yetkililer, geri çağrılan personel sayısının az olduğunu, büyükelçiliğin tüm ofis ve hizmetlerinin açık kalacağını bildirdi. Geri çağrılan personellerin, görevlerine uzaktan devam edeceği belirtildi.

ABD'de Biden yönetimi, 11 Eylül itibariyle tüm ABD'li askerlerin Afganistan'dan çekileceğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan büyükelçiliğinde tıbbi tahliye ve ABD ordusunun büyükelçilik çalışanlarına sağladığı güvenlik için alternatifler bulunması gerektiğini belirtti.