ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook istifa etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un istifa ettiğini açıkladı.

Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, "Brian Hook, ABD'nin İran Özel Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanlığı görevinden istifa etme kararı aldı" ifadesine yer verdi.

Hook'un iki yıldan uzun süredir bulunduğu görevinde "İran'a karşı büyük başarılar elde ettiğini" savunan Pompeo, "Hook, benim için güvenilir bir danışman ve iyi bir dosttu. Ona hizmetleri için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Pompeo, Hook'un yerine atama yapılıncaya kadar ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Eliott Abrams'ın aynı zamanda ABD'nin İran Özel Temsilciliğini de yürüteceğini açıkladı.