ABD'nin iki savaş gemisi Karadeniz'den çıktı

ABD'nin Karadeniz'e gönderdiği iki savaş gemisi bugün sabah saatlerinde bir saat arayla İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı.

Gemilerin boğazdan geçerek Marmara Denizi'ne açılışına çok sayıda sahil güvenlik botu eşlik etti.

ABD Donanması'na ait DDG 78 Borda numaralı 'USS Porter' adlı füze fırkateyni saat 08.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Yaklaşık 1 saatte Boğaziçi Köprüsü'nün altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Savaş gemisinin ön ve arka bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken, yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizi'ne açıldı.

'USS Porter' füze fırkateyninden yaklaşık 1 saat sonra da DDG 75 Borda numaralı 'USS Donald Cook' adlı füze fırkateyni Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. İkinci savaş gemisi de yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD'nin NATO tatbikatına katılmak üzere Karadeniz'e gönderdiği savaş gemilerine Rusya tepki göstermiş ve Karadeniz'de tatbikatla karşılık vermişti. 23 Ocak'ta USS Donald Cook ve 28 Ocak'ta USS Porter Karadeniz'e giriş yapmış ve Rus güçleri tarafından takibe alınmıştı.