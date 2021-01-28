ABD'nin GameStop'u: Borsa oyunundan kahramanlık hikayesi çıkar mı?

Sadece birkaç hafta önce 18 dolar olan GameStop'un hisseleri dün itibariyle 400 dolara yükseldi. ABD menşeli bilgisayar oyunu dükkanı zinciri GameStop, oyun satışlarının çevrimiçi hale gelmesine ayak uyduramamış, altı yıl boyunca zarar eden ve dükkanlarını kapatmaya başlayan bir firmayken böyle astronomik bir artışı yaşamasıysa örgütlü bir borsa manipülasyonunun peşinden geldi.

Kişilerin anomim olarak yer aldığı sosyal medya platformu Reddit üzerinden başlatılan borsa manipülasyonu, ana akım medyada "Wall Street'e vurulan darbe" olarak yer aldı, hatta CNN gibi kanallarda "küçük yatırımcıların yüzde 1'e karşı destansı bir duruş sergiledikleri savaş alanı" olarak bile adlandırıldı. Söz konusu manipülasyonun "yüzde 1"e karşı olması bir kenara ülkenin milyarderlerinin de manipülasyonda üzerlerine düşeni yaptığı görüldü.

'Küçük yatırımcılar'ın sözde 'dayanışması': Zamanında davranan köşeyi dönüyor, kalan kalıyor

Reddit üzerindeki r/wallstreetbets adlı sayfa genel olarak kullanıcıların kendilerini "yatırımcı" olarak tanıttığı milyarderleri ve 'ekonomik dehaları' amaçsızca övdüğü bir 'mizah' sayfasından öteye geçememiş bir karşılıklı yatırım tavsiyesi topluluğuydu. Ancak sayfa üzerinden örgütlenerek başlatılan manipülasyon diğer büyük yatırımcıların da dikkatini çekerek etkili olmayı başarabildi. Bu sayfadan "yüzde 1'e atılan tokat" iflasa doğru ilerleyen oyun satış mağazası GameStop'un hisse değerlerinin tamamen spekülatif bir biçimde sıçratılmasından başka bir şey değildi. Tahmin edileceği gibi bu sıçramanın bir de düşüşü oldu. Şu sıralar bu düşüş yaşanıyor ve hisse artışını devamlı kılmak için Reddit platformunun r/wallstreetbets sayfasındaki "küçük yatırımcılar", birbirlerini teşvik etmeye devam ediyorlar.

Söz konusu hisseler 400 doların üzerine çıkmıştı ve bu noktada borsanın açılmasıyla birlikte birçok kişi doğal olarak ellerindeki hisseleri sattı. Hisseler bu yüzden bir saat gibi kısa bir sürede 126 dolara düştü. Şimdi ellerindeki hisseleri tutmaya devam edenler (tabii ki küçük "yatırımcılar" yani sözde tokat yiyen yüzde 1'in dışında kalanlar) satanları "davalarına ihanet etmekle" suçluyor.

'Büyük firmalara darbe' diye pazarlanan müdahaleyi yapan en büyük firma

Söz konusu borsa manipülasyonu "yüzde 1'e atılan bir tokat" olmaktan oldukça uzak. Bir taraftan Reddit üzerinden müdahaleyi önlemek adına Discord gibi bazı sosyal medya platformları müdahalenin gerçekleştiği sayfaları kapattılar. Discord daha sonra sayfanın kapatılma sebebi olarak kullanıcıların sarfettiği nefret söylemlerini gerekçe gösterdi. Keza söz konusu kesimin hisse satın almak için kullandıkları Robinhood adlı hisse senedi satış platformu da GameStop ve r/wallstreetbets tarafından hedef gösterilen diğer firmaların hisse satışını durdurdu.

GameSpot hisselerinin son bir ay içindeki durumu. Zirve düne tekabül ediyor.

Ve asıl büyük olay: Bu müdahalede ABD'li milyarder Elon Musk da rol almıştı. "Darbe vurulduğu" iddia edilen "yüzde 1"in bile binde 1'inde yer alan Musk, GameStop hisselerinin kısa sürede yüzde 60'ın üzerinde artmasına ön ayak olan bir paylaşımda bulundu. Musk, Twitter hesabı üzerinden "r/wallstreetbets"in linkini vererek "GameStonk" ifadesini paylaştı. "Stonks" sosyal medyada hisseleri kastetmek için kullanılan bir ifade.

GameStop hisselerindeki alım satım, toplam 2 milyar dolarlık servet yaratmış durumda. Bu durumda maceranın en büyük kazananı, şirketin büyük hissedarları: Geçen yılın sonbaharında GameStop'ta yüzde 10 hisse satın alan tanınmış bir yatırımcı olan Ryan Cohen ve şirketin diğer iki büyük hissedarı.

E-Ticaret firması Chewy'nin sahibi Ryan Cohen geçtiğimiz sene 76 milyon dolara aldığı GameStop hisselerinden yüzde 1700'ün üzerinde kazanç elde etmiş durumda.

Beyaz Saray'dan anlamsız cevap: İlk kadın Bakanımız ofiste, o bakıyor

Örgütlü bir şekilde borsaya yapılan müdahalenin ve bu müdahaleye büyük firmaların da katkı koymasının yapılan işlemin yasal olup olmadığı tartışmalarını beraberinde getirmesi gözleri Beyaz Saray'a çevirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın brifingi sırasında söz konusu müdahale hakkında hükümetin bir adım atıp atmayacağının sorulması üzerine, "İlk kadın maliye bakanına sahip olduklarını" ve "durumu değerlendirdikleri"ni söyleyerek çok da anlamlı olmayan bir açıklamada bulundu. Bu durum hükümetin böyle bir akıma nasıl müdahale edeceğine dair bir henüz bir planlarının olmadığı ya da müdahale etmek için bir karar verme konusunda hazırlıksız olduğu şeklinde yorumlandı.