ABD'nin enerji başkentinde su ve elektrik yok: Halka 'suyu kaynatın' çağrısı

ABD'de yerel haberler yayımlanan npr.org sitesinin haberine göre, ABD'nin dördüncü büyük kenti Houston'da halk suya ulaşmakta büyük sıkıntılar yaşıyor.

NPR'ın "dünyanın enerji başkenti" olarak nitelediği Houston'da enerji kesintileri nedeniyle evlerini ısıtamayan yurttaşların şimdi de temiz suya ulaşamadıkları söyleniyor.

Laura Isensee adlı gönüllü muhabirin yazdığı haber öyküsünde kent halkından izlenimler aktarılıyor.

Tanya Ingram adlı Houston sakini, eski bir ordu elemanı olarak "hayatta kalma" becerileriyle övünen birisi olduğunu söylüyor ve "bu hafta bu becerilerim sınandı" diye devam ediyor. Pazartesi gününden beri Houston şehir merkezinin doğusundaki evinde elektrik olmadığını söyleyen Ingram, ailesiyle birlikte bir arkadaşlarının evinde ısınmayı ve cihazlarını şarj etmeyi denediklerini ama bunun işlemediğini söylüyor. Eve vardıklarında orada da elektrikler kesilmiş. Bir otele yerleşmeyi düşünmüşler ama otele ulaştıklarında orada da elektrik olmadığını görmüşler.

Başkan 'suyu kaynatın' demiş ama

Yetkililer, su şebekesinin hayata döndürülmesi için çalıştıklarını duyururken, yurttaşlardan yemek pişirmek, içmek ya da dişlerini fırçalamak için kullanacakları suyu kaynatmalarını istemiş. Öte yandan 2 milyonun üzerinde nüfusu olan şehirde yüzbinlerce ev ve işyerinde elektrikler kesik. Dolayısıyla herkesin "suyu kaynatarak mikropları öldürme" şansı yok.

Covid aşısı sevkiyatı da durmuş

Şehirde 13 kamyonun yurttaşlara su dağıtmak için kullanıldığını anlatan NPR muhabiri Isensee elektrik ve su kesintileri nedeniyle Covid aşılarının sevkiyatının da ertelendiğini, oldukça macrela bir yılı geride bırakmış olan şehir sakinlerinin duygusal stres altında olduğunu belirtiyor.

Diğer taraftan, Texas eyaletinin bütünü için yaşanabilecek sorunlara farklı kaynaklar dikkat çekiyor.