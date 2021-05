ABD'nin en zenginleri son 100 günde servetini 195 milyar dolar artırdı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en zenginlerinden "adil vergi paylarını ödemelerini" istemişti ancak söz konusu kesim yeni Başkan'ın gelmesiyle kârlarına kâr katmış durumda.

Bloomberg'in hesaplamalarına göre, ABD'deki en zengin 100 patronunun toplam serveti Biden göreve başladığından bu yana 195 milyar dolar arttı. ABD'li 100 patron Biden'ın seçilmesinden göreve başlamasına kadar, servetlerine 267 milyar dolar ekleyerek 4 Kasım'dan bu yana toplam kazançlarını 461 milyar dolara çıkardılar.

Biden’in başkanlığının ilk 100 gününde milyarderlerin servetindeki artış, Trump’ın göreve başlaması ile 2020 seçimleri arasında bu milyarderlerin biriktirdiği nakit stokunun yaklaşık yüzde 20'si kadar. Bloomberg verilerine göre, bu dönemde en zengin patronlar 860 milyar dolar daha zengin hale geldi.

Kazançlar büyük ölçüde, ABD'li sermayedarlara yönelik "koronavirüs desteği" adı altında sunulan muazzam teşvik ödemelerine dayanıyor. Biden, Trump'ın patron sınıfına bahşettiği trilyonlarca önlemin yanı sıra 1,9 trilyon dolarlık bir teşvik paketini de onayladı. Biden’in patronlara destek paketinden bu yana S&P 500 ve Dow Jones endeksleri yaklaşık yüzde 10 arttı.

Amazon ve Facebook gibi firmaların CEO'ları, hem salgının zirvesinde hem de borsadaki son durumdan en büyük kazananlar oldu. Institute for Policy Studies and Americans for Tax Fairness tarafından hazırlanan bir rapora göre, ABD'li milyarderlerin toplu net serveti son 13 ayda yüzde 55 artarak 4,56 trilyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte, Biden şimdi ABD'deki en zengin yüzde 1'inin vergiler konusunda "adil paylarını ödemesini" istiyor. Biden, 400.000 dolar veya daha fazla kazananlar için en yüksek vergi dilimini yüzde 39.6'ya almayı ve yılda 1 milyon dolardan fazla kazananlar için sermaye kazancı vergilerini artırmayı öneriyor.