ABD’nin Chengdou başkonsolosluğu resmen kapandı

Çin Dışişleri Bakanlığı, bugünden itibaren ülkenin güneybatısındaki Chengdu'da bulunan ABD Başkonsolosluğu'nun kapandığını açıkladı. Çin yönetimi cuma günü ABD'nin Houston'daki Çin konsolosluğunu kapama kararında bu yönde bir talimat verildiğini duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, cuma günü verilen 72 saatlik sürenin bugün dolduğunu açıklayarak Chengdu’daki ABD’ye ait konsolosluğun boşaltıldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı, konsolosluk binasına el konulduğunu açıklarken polis ve güvenlik güçleri olay yerine geldi.

Yerel saat ile 10:00 itibariyle konsolosluğun faaliyetlerini durdurduğu açıklanırken, ABD konuyla ilgili bir açıklama yaptı. ABD’nin Çin Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından bir veda videosu yayınlanırken, “Chengdu’daki ABD konsolosluğu 1985’ten beri Amerikalılar ile Sincan, Yunann, Guizhou, Chongqing ve Tibet’teki insanların iletişimine destek vermekten gurur duyuyor. Sizi sonsuza dek özleyeceğiz” ifadesi yer aldı.