ABD'nin çalıntı Suriye petrolü taşıyan 85 tankeri yola çıktı

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), 85 tankerden oluşan bir konvoy ve aralarında ABD güçlerine ait en az 16 askeri aracın bulunduğu konvoyun Suriye'nin petrol zengini Haseke vilayetini terk ederek El-Velid sınır kapısından Irak'a doğru yol aldığını bildirdi.

SANA'nın El-Velid yakınlarındaki El Süveydiye köyünden aktardığı bilgilere göre, bazı nakliye kamyonları da tanımlanmamış askeri teçhizat taşıyordu.

2019'un sonlarında Donald Trump "petrolü sevdiğini", Washington'un kuzeydoğu Suriye'nin petrol kaynaklarını “tutacağını” defalarca söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, sözlerinden ötürü alaycı bir şekilde ABD başkanının ülkesinin bir bölümünde devam eden ABD işgalinin gerçek nedenini ortaya çıkardığını söylemişti.



ABD ve onun bölgedeki vekili Suriye Demokratik Güçleri (SDG), yasadışı bir sınır kontrol noktası olan El Velid'i kullanarak Suriye'den düzenli olarak petrol kaçırıyor. Aynı kontrol noktası, ABD askeri teçhizatını ülkeden geçirmek için kullanılıyor.

2011 yılında savaş başlamadan önce Suriye devlet bütçesinin yaklaşık yüzde 20'si petrol ve doğalgaz rezervlerine bağlıydı. Bu enerji rezervleri ağırlıklı olarak ülkenin kuzeydoğusunda yoğunlaşmakta ve çoğunlukla ABD ve vekili SDG tarafından tutulmakta. Bu durum, normal şartlarda enerji bakımından bağımsız olan Suriye'yi kısmen yurtdışından ithalata bağımlı hale getirdi.

Ağustos ayında, Suriye'nin BM Büyükelçisi Beşar El Caferi, Trump'ı açıkça Suriye petrolünü çalmakla suçladı ve böylece "Suriye devletini ve Suriye halkını insani durumu iyileştirmek, geçim ihtiyaçlarını sağlamak ve yeniden inşa etmek için gerekli temel gelirlerden mahrum bıraktı"ğına dikkat çekti.