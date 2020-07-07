ABD'nin askeri üssünde kadın cinayeti

ABD'de Fort Hood askeri üssünde Nisan ayında ortadan kaybolan 20 yaşındaki uzman çavuş Vanessa Guillen'in cesedi bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, cinayetle ilgili yapılan ilk değerlendirmeler, Guillen'in çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğünü ve daha sonra cesedinin parçalara ayrıldığını ortaya koydu.

Guillen ailesinin avukatı Natalie Khawam, ABD basınına yaptığı açıklamada, genç kadının kimliğinin diş kayıtlarından tespit edilemediğini ve kimlik tespiti için örneklerin başka bir eyalete gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Ailesi, Guillen'in kaybolmadan üç hafta önce annesine üs içerisinde cinsel tacize uğradığını ve başka bir uzman çavuş tarafından takip edildiğini söylediğini açıkladı.

Açıklamada, Guillen'in korktuğunu belirttiği ancak annesinin ısrarla sormasına rağmen kendisini taciz eden kişinin kim olduğunu söylemediği ifade edildi.

Soruşturmada son durum

Soruşturmada, Guillen'in 20 yaşındaki uzman çavuş Aaron Robinson tarafından üs içerisinde bir çekiçle kafasına defalarca vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Fort Hood üssünden 30 Haziran'da kaçtığı belirlenen Robinson'ın intihar ettiği açıklandı. Olayla ilgili olarak Robinson'ın 22 yaşındaki kız arkadaşı Cecily Aguilar, delil karartma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Savcılık'tan yapılan açıklamada, Guillen'in kaybolmasıyla ilgili ordu içinde açılan soruşturma kapsamında hem Robinson'ın hem de Aguilar'ın ifadesinin alındığını ancak olayla bağlantıları olmadığına hükmedildiği belirtildi.