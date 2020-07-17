ABD'li yolcu gemisi şirketine Küba karşıtı yasayla açılan dava reddedildi

ABD'de Miami savcısı James Lawrence King, bir Florida vatandaşı tarafından Küba'ya da sefer düzenleyen yolcu gemisi şirketi Carnival Corporation'a yönelik Helms–Burton Yasası'nın 3. maddesi kapsamında açılan davayı reddetti.

Granma'da yer alan habere göre, söz konusu dava geçen yıl Güney Florida'da ABD vatandaşı Kübalı Javier Garcia Bengochea tarafından açılmıştı. Bengochea, Carnival'ın 2016 yılından bu yana Santiago de Cuba limanında kullandığı arsanın mülkiyet hakkının kendisine ait olduğunu iddia ediyordu.

Diğer ABD savcılarının da MSC Cruises ve Norveç Kruvaziyer Hattı'na Helms–Burton Yasası'nın 3. maddesi doğrultusunda açılan davaları da benzer şekilde reddettiği belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Endüstri ve Güvenlik Bürosu, 5 Haziran 2019 itibariyle Küba'ya toplu eğitim seyahatlerinin iptal edildiğini ve ticari olmayan uçuşların ve gemi yolculuklarının lisanslarının dondurulduğunu açıklamıştı.

Trump yönetiminin 2019 yılından bu yana Küba'ya seyahatleri daha da sınırlama kararı alması Carnival, Norveç Kruvaziyer Hattı ve Karayip Kraliyet gibi yolcu gemisi şirketlerinin büyüme beklentilerini düşürmüştü.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, bu Covid-19 aylarında, ticarete, banka işlemlerine ve gerekli tıbbi malzeme ve tedariklerin bağışına karşı bir düzineden fazla ölçüsüz yaptırım uygulamaya başladı" dedi.

Helms-Burton Yasası

ABD tarafından 1996 yılında yürürlüğü koyulan Helms–Burton Yasası, ABD'nin Küba'ya dönük ambargosunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Söz konusu yasa, Küba'yla ticaret yapan yabancı şirketlere ceza uygulanmasını öngörüyor. Yasayla, aynı zamanda ABD vatandaşı olan ve ABD'de yaşamaya başlayan Kübalıların adadaki "mülkiyet haklarını koruma" adına Küba hükümetinden hak talep ediliyor.