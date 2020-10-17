ABD'li yetkililer Suriye hükümetiyle esir değişimini görüştü

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD ile Suriye arasında yıllardır bilinen ilk görüşme gerçekleşti. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yardımcısı Kash Patel geçtiğimiz günlerde Şam'da Suriyeli yetkililerle bir araya geldi.

Başkan yardımcısı Kash Patel, gezisi sırasında Esad hükümetiyle yetkililerle bir araya geldi, yetkililer Wall Street Journal'a verdikleri demeçte, Patel'in görüştüğü kişilerin kimlikleri açıklamadı.

Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Wall Street Journal veya The Hill'in yorum taleplerine dönüş yapmadı. Görüşmeler, Suriye'ye yönelik dış müdahale sırasında Obama yönetimi altında 2012'de ABD-Suriye ilişkilerinin sona ermesinden bu yana Beyaz Saray ile Suriye hükümeti arasında bilinen ilk resmi temas olmuş oldu.

Şu anda Suriye hükümeti tarafından rehin tutulduğuna inanılan Suriyeli-Amerikalı bir terapistin oğlu, Wall Street Journal'a Trump yönetiminin ABD'li rehinelerin yurtdışından geri dönüşünü taahhüt ettiğini söyledi.

Majd Kamalmaz'ın oğlu İbrahim Kamalmaz gazeteye verdiği demeçte, "Bu yönetim babamızın davasına bağlı ve babamı eve getirmek için ABD Hükümeti'nin en üst düzey yetkilileriyle konuşmaya devam ediyoruz" dedi.