ABD'li ve İranlı bakanlardan Kuveyt'in yeni emirine ziyaret

Kuveyt’in yeni Emiri Şeyh Nevaf Ahmad Sabah, bugün ülkenin eski hükümdarının ölümü için ayrı ayrı taziyelerini ileten ABD’li ve İranlı bakanları kabul etti.

Şeyh Nevvaf, ağabeyi Şeyh Sabah Ahmed’in yaşamını yitirmesinin ardından geçen Perşembe günü ülkenin başına geçmişti.

ABD Savunma Bakanı Mike Esper’in ziyareti sırasında, ABD Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından Sabah Ahmed için "büyük bir insan ve Birleşik Devletler’in özel bir dostu olarak hatırlanacak" ifadesi paylaşıldı.

Kuveyt’in resmi haber ajansı, Şeyh Nevvaf’ın ayrıca İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’i de kabul ettiğini duyurdu. Zarif’in görüşme sırasında Kuveyt’in eski hükümdarını "ılımlılığı ve dengeyi güçlendirmesi" nedeniyle methettiği kaydedildi.