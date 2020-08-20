ABD’li ve Avrupalı şirketlerin Çin’den çıkmasının maliyeti 1 trilyon doları bulabilir

Bank of America’nın araştırmasına göre, ABD’li ve Avrupalı şirketlerin ithalata dayalı ve Çin’in iç tüketimine yönelik olmayan tüm üretimlerini Çin’den çıkarmalarının maliyeti 5 yıl içinde 1 trilyon doları bulabilir.

Ancak banka bu maliyete karşın şirketlerin Çin’den çıkmasının uzun vadede çıkarlarına olacağını savundu.

Araştırmaya göre koronavirüs pandemisi, üretimin ABD’den ve Avrupa ülkelerinden Çin’e kayması sürecinden geri dönülmesinde katalizör işlevi gördü.

Anket sonuçlarına göre küresel şirketlerin yüzde 80'inden fazlası koronavirüs salgını sırasında tedarik zincirinde aksaklıklar yaşadı. Bu durumun şirketlerin dörtte üçünün üretimi yeniden yurtiçine taşıma planlarını genişletmesine yol açtığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Minnesota’da yaptığı açıklamada fabrikalarını Çin’den ABD’ye geri taşıyacak şirketlere vergi indirimi sağlamayı taahhüt etmişti.

Banka araştırma sonuçlarının, pandemi öncesi Ocak anketindeki “küreselleşmeden yerelleşmeye” doğru trendin “gerçek ve yapısal” olduğunu doğruladığını belirtti.