ABD'li uzmandan ülkesi için koronavirüs uyarısı

Amerika Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüse karşı mücadelede birlik olunmazsa, "ABD’nin içten içe yanmayı sürdüreceğini" söyledi.

VoA'dan Dilge Timoçin'in haberine göre, koronavirüs salgınında ABD’de en uzman isim kabul edilen Dr. Anthony Fauci, Harvard Üniversitesi Kamu Sağlığı Yüksekokulu’nun düzenlediği toplantıda konuştu.

Fauci telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, ABD’nin herkes kadar hatta daha fazla acı çektiğini söyledi. ABD’nin koronavirüsle mücadelesi için bir kürek takımından örnek veren Fauci, yarışı kazanmak için takımdaki herkesin birlik içinde kürek çekmesi gerektiğini belirtti.

'Sorun birlik olmama'

Fauci, “Eğer bir toplumun herhangi bir üyesi, herhangi bir nüfus grubu, bu salgını bastırmayı son hamleye kadar ciddiyetle denemezse, ülke içten içe yanmaya devam edecek. Bu da bir bütün olmadan, vaka ve can kaybına dayanmamızın nedeni olacak’’ dedi ve sorunun birlik olmama olduğunu kaydetti.

ABD’nin koronavirüs ile mücadelesinin her yerde benzer olmadığına dikkat çeken Fauci, “Çok büyük bir ülkede yaşıyoruz ve bazı şeylerin uygulanması ile ilgili kararları yerel yönetimlere bırakıyoruz. Bu eyaletler arasında ve şehirlerde salgınla mücadelede büyük eşitsizlikler görmemize neden oluyor” diye konuştu.

Eyaletlerin, ekonomileri faaliyete geçirmekte birlikte hareket etmemesinin, vaka sayısının yeniden fırlamasına neden olduğunu da belirten Doktor Fauci, “Mücadelemiz uyumsuz oldu. Bazı eyaletlerde vakalar arttı, bazılarında azaldı, ülkenin bazı bölgeleri çok iyi sonuçlar aldı. Ancak ulusça bir bütün olarak, kontrolu en düşük seviyeden sağlamamız gereken bir noktadayız’’ ifadelerini kullandı. Fauci, diğer ülkelere oranla ABD’nin yeniden faaliyete geçmek için gereken düşük vaka sayılarına hiçbir zaman inemediğini de savundu.

102 yıldır hiç görülmemiş yepyeni, tarihi ve değişen bir salgınla karşı karşıya olduklarını söyleyen Fauci, “Bu değişim sürdükçe tavsiyeleri de bilimin yönlendirmesi gerekiyor. Özellikle de maskeler, kalabalıklar, açık hava ya da kapalı ortamlar, havadan bulaşıcılık gibi konularda. Bunları biz de zaman geçtikçe öğreniyor ve elimizdeki veriler ışığında en iyi tavsiyeleri vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

'Damlacıkların daha büyük olması sürekli maske takmak için önemli bir neden'

Fauci bu kapsamda Beyaz Saray Koronavirüs ile Mücadele Görev Gücü’nün, salgının yayılmasında havadaki damlacıkların rolünü daha yakından inceleyeceğini açıkladı. 5 mikrometreden daha büyük damlacıkların havada asılı kaldığı olasılığıyla ilgili uzmanlarla irtibat halinde olduklarını bildiren Fauci, gerekirse yeni tavsiyelerde bulunabileceklerini kaydetti.

Fauci, daha büyük damlacıkların, sürekli maske takmak için daha önemli bir neden ortaya koyduğunu da söyledi.

Fauci, maske takma meselesinin siyasileştirilmesini ise gülünç olarak niteledi ve maskenin bir kamu sağlığı aracı olduğunu vurguladı.

ABD’de bilim karşıtı bir hissiyat olduğunu da savunan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı, bunun nedeninin bilimi yönetimle özdeşleştiren kişilerin otoriteye olan güvensizliği olduğunu kaydetti. Bilim insanlarının bazen otoriter bir figür olarak görüldüklerini söyleyen Fauci, bu nedenle de tepki gördüklerini belirtti.

'Ölüm tehditleri aldık'

Doktor Anthony Fauci, Harvard oturumunda, kamu sağlığı ilkelerini savunduğu için kendisinin ve ailesinin ölüm tehditleri aldığını da açıkladı. Fauci, “Ailem ve bana yönelik ölüm tehditleri almak, kızlarımın güvenlik talep etmemi gerektirecek düzeyde taciz edilmesi inanılmaz. En temel kamu sağlığı ilkelerine karşı olanların, bilim adına söylediklerimden hoşlanmayıp, saldırganlaşarak beni tehdit edecekleri hiç aklıma gelmezdi” diye konuştu.