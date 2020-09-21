ABD'li şirketler Oracle ve Walmart birlikteliğinde TikTok Global kuruluyor

ABD'de yasaklanma tehlikesiyle karşı karşıya olan TikTok'un Çinli sahibi ByteDance, dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi Oracle ve perakende devi Walmart ile bir anlaşmaya vardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD'li şirketler Oracle ve Walmart, ByteDance'ın yüzde 20 hissesini satın alacak, böylece TikTok'un Amerikan operasyonunu yürütecek. Üç şirketin işbirliği kapsamında genel merkezi ABD'de bulunacak TikTok Global kurulacak.

ByteDance tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada Oracle, Walmart ve ByteDance işbirliğinde kurulacak TikTok Global adındaki şirketin halka arza gideceği, böylece şirketin kurumsal bir yönetim yapısına kavuşması ve şeffaflığının amaçlandığı belirtildi.

Şirketin halka arza gitmeden bir kısım hissesinin önceden satılacağı belirtilirken böylece ByteDance'in TikTok Global'de yüzde 80 hissesinin kalacağı aktarıldı. Şimdiki planda TikTok'un herhangi bir algoritma ya da teknoloji transferi yapmasının düşünülmediği, Oracle'ın sadece platformun ABD'deki kaynak kodlarına güvenlik erişiminin olacağı aktarıldı.

60 milyar dolar değerleme bekleniyor

Dana önce basında çıkan haberlerde de Oracle ve Walmart'ın şirketin yüzde 20 hissesine sahip olacağı belirtilmişti. Hisse dağılımında Oracle'ın yüzde 12,5; Walmart'ın yüzde 7,5 hisseye sahip olacağı aktarılmıştı.

Oracle'ın TikTok Global'e bulut teknolojisi uzmanlığını, dünyanın en büyük perakende şirketlerinden olan Walmart'ın da perakende ve e-ticaret tecrübesini getirmesi bekleniyor.

Oracle ve Walmart tarafından hafta sonu yapılan açıklamada bir yıl içinde ABD'de halka arz edilmesi beklenen TikTok Global'in ABD Hazine'sine 5 milyar dolar vergi ödeyeceği aktarıldı. ABD'de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok'un ülkede 25 bin kişiye daha istihdam yaratması bekleniyor.

Anlaşmanın Çin hükümeti tarafından da onaylanması gerekli. Diğer yandan basında çıkan haberlere göre ByteDance, TikTok'un değerlemesinin 60 milyar doları bulmasını bekliyor.

Trump'ın cumartesi günü yaptığı açıklamada temelde bu anlaşmaya onay verdiğini söylemesinin ardından Hazine Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin TikTok ile çalışmasını yasaklamayı öngören kararını 20 Eylül'den 27 Eylül'e ertelemişti.