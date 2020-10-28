ABD'li silah taciri Raytheon 20 bin kişiyi işten atacak

Raytheon Technologies, ticari hava yolculuğunu rekor seviyede düşüren pandemiyi bahane gösterek "masrafları kısma" amacıyla 20 bin kişiyi işten atacağını ve 8 milyon metrekarelik ofisini kapatacağını açıkladı.

Raytheon'un ticari çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan işten çıkarmalar, büyük ölçüde ticari uçaklar için parça üreten uçak motoru üreticisi Pratt & Whitney ve Collins Aerospace'de gerçekleşecek.

ABD menşeli savunma sanayi odaklı haber kaynağı Defence One'da yer alan bilgilere göre CEO Greg Hayes, "Ayrıca aktif olarak ek yapısal maliyet azaltma fırsatları arıyoruz, ayak izimizi optimize etmeye, yüksek maliyetli lokasyonlardan düşük maliyetli lokasyonlara geçişleri hızlandırmaya ve genel masrafları kalıcı olarak azaltmaya odaklanıyoruz" dedi.

İşten atılacakların 16 binini firmanın tam zamanlı çalışanları içeriyor. Ayrıca Raytheon'a taşeron olarak çalışan 4 mühendis de işten atılacak.

Raytheon portföyünün yaklaşık üçte ikisini oluşturan şirketin savunma faaliyeti büyüdükçe sivil ticaret bölmesinden "masraf kısma" adı altında işten çıkartma haberleri gelmeye başladı. Silah ticareti işlerinde 70 milyar dolardan fazla birikime sahip olan şirket, askeri projeler için iş alımları başlattı.