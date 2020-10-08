ABD'li senatörlerden Türkiye'ye 'S-400 yaptırımı' çağrısı

ABD'de Cumhuriyetçi James Lankford ve Demokrat Chris Van Hollen, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazarak Türkiye'ye S-400 yaptırımı talebinde bulundu.

ABD'nin 'Türkiye’nin S-400 alımı sırasında müdahale etmemesinin Türkiye hükümetini güçlendirdiği' savunulan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Son haberler Türkiye’nin bu savunma sistemini bırakma gibi bir planı olmadığını gösteriyor. Ayrıca Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’yi F-35 tedarik zincirinden çıkarmakta yavaş hareket etmesi Türkiye yönetiminin elini güçlendirdi. Gelen son haberlerin bilgisiyle birlikte Türkiye’ye yasaların gerektiği gibi yaptırım uygulanması çağrımızı yineliyoruz."

Reports of Turkey activating the radars of its Russian S-400 anti-aircraft system is alarming, which is why sanctions for their initial purchase need to be implemented. President Erdogan continues to be emboldened by our delays on these sanctions and the supply chain transition. pic.twitter.com/e2pBlDuUY6 — Sen. James Lankford (@SenatorLankford) October 7, 2020

Türkiye'nin sahip olduğu S-400'ler test için önceki gün Sinop'a taşınmıştı.