ABD’li senatörlerden Esper'e Türkiye mektubu

ABD’li Demokrat Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi senatörler Thom Tilis ve James Lankford, Savunma Bakanı Mark Esper’e mektup yazdı. Rusya’dan S-400 satın alması sebebiyle, Türkiye'ye yaptırımların yasa gereği gecikmeden uygulanması çağrısında bulunulan mektup, senatör Shaheen tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Amerika'nın Sesi'de yer alan habere göre, Shaheen paylaşımında şöyle yazdı:

"Erdoğan’ın NATO ve transatlantik güvenliği zayıflatmak amacıyla attığı adımların hoş görülmeyeceği konusunda net bir mesaj vermek amacıyla tasarının yasalaşması için çalıştık. Türkiye’nin F-35 tedarik zincirinden çıkarılması, Erdoğan’ın hesap vermesinin sağlanması ve ABD’nin en hassas teknolojilerinin korunmasına yönelik iki partinin de desteğini alan bir çabaydı. Yönetimin gecikmelere son vererek Kongre tarafından yazıldığı gibi yasayı uygulama zamanı gelmiştir."

Removing Turkey from the F-35 supply chain was a bipartisan effort to hold Erdogan accountable and protect the U.S.’ most sensitive technologies. It’s time the administration stops the delays and implements the law as written by Congress. Our letter to @DeptOfDefense: pic.twitter.com/iyyiHWBdBA — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) July 7, 2020

'Türkiye’nin F-35 programından çıkarılma süreci disiplinli yürütülmedi'

İki buçuk sayfalık mektupta, "Türkiye’nin Erdoğan liderliğinde ilerlediği yönle ilgili kaygı duyduklarını" belirten senatörler, Ankara ve Moskova arasında savunma sektöründeki işbirliğine atıfta bulunarak, bu endişelerin kendilerini 2018 yılı Nisan ayından itibaren çok sayıda yasa tasarısı sunmaya zorladığını hatırlattı.

Türkiye’nin F-35 programından aşamalı bir şekilde çıkarılması sürecinin, Savunma Bakanlığı yetkililerinin daha önce açıkladığı gibi, "disiplinli ve vaktinde" yürütülmediği, "sürecin geciktirilmesinin ABD’nin Türkler’e konuyla ilgili olarak verdiği mesajın etkisini azalttığı" eleştirisi yöneltildi.

'Bilgilendirme nihai çıkışın 2022’den önce olmayacağı anlamına geliyor'

Mektupta, F-35 programı kapsamında görevli bir yetkilinin 21 Şubat 2020’de savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin’i, "12 ve 14 numaralı ürün sipariş grubunun tamamlanması amacıyla teslimat yapmaya devam edebileceği konusunda bilgilendirdiği" ifade edildi.

Bu şekilde Amerikan savunma sanayi şirketi Lockheed Martin’in 31 Mart 2020 tarihine kadar yeni sipariş yapabilmesine imkan tanındığı; bilgilendirmede bahsi geçen "12 ve 14 numaralı ürün grubunun tamamlanmasının Türkiye’nin F-35 programından nihai çıkışının 2022’den önce olmayacağı anlamına geldiği" belirtildi.

Mektupta, "Kongre Türkiye’nin F-35 tedarik zincirinden çıkarılmasının Savunma Bakanlığı açısından ilave giderlere yol açacağının her zaman bilincinde olmuştur. Ancak programın bütünlüğünün korunması ve ABD’nin NATO nezdindeki diplomatik taahhütlerinin teyit edilmesi için böyle bir mali aksama gereklidir" ifadeleri kullanıldı.

Senatörler, Türkiye’nin F-35 programı üyesi statüsünün sonlandırılması sürecinde Savunma Bakanlığı’na yardımcı olmak amacıyla, Kongre’nin ABD’nin yıllık savunma harcamalarını belirleyen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na 30 milyon dolarlık ek bütçe öngören bir madde eklediklerini vurguladı.

Esper’e 'mevcut yaklaşımı gözden geçirin' çağrısı

Atılan bu adımlarla Kongre’nin bu sürecin yıllar değil aylar içinde tamamlanması niyetinde olduğunu gösterdiğinin altı çizilerek, "Pentagon’un bu konuda kendi takvimini ya da Kongre’nin niyetini takip etmediği açık. Mevcut yaklaşımı gözden geçirmeniz ve Türkiye’nin yasa gereği üretim hattından hızlı bir şekilde çıkarılmasını sağlamak için harekete geçmeniz çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin F-35 üretim hattından çıkarılması sürecini geciktirerek, "Türkiye’ye verilmek istenen mesajı zayıflattığı ve ABD’nin Türkiye’yi yön değiştirmeye zorlayacak diplomatik ve jeopolitik çabalara da zarar verdiği" belirtildi.

Dört senatör mektubun son bölümünde, 21 Şubat 2020 tarihli talimatın verilmesinden kimin sorumlu olduğu ve Türkiye’nin Kongre’nin talimatı doğrultusunda F-35 programından neden derhal çıkarılmadığı konusunda kendilerine bilgi verilmesini de talep etti.