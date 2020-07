ABD’li senatörlerden Esper'e Türkiye mektubu

ABD’li Demokrat Senatörler Jeanne Shaheen ve Chris Van Hollen ile Cumhuriyetçi senatörler Thom Tilis ve James Lankford, Savunma Bakanı Mark Esper’e mektup yazdı. Rusya’dan S-400 satın alması sebebiyle, Türkiye'ye yaptırımların yasa gereği gecikmeden uygulanması çağrısında bulunulan mektup, senatör Shaheen tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Amerika'nın Sesi'de yer alan habere göre, Shaheen paylaşımında şöyle yazdı:

"Erdoğan’ın NATO ve transatlantik güvenliği zayıflatmak amacıyla attığı adımların hoş görülmeyeceği konusunda net bir mesaj vermek amacıyla tasarının yasalaşması için çalıştık. Türkiye’nin F-35 tedarik zincirinden çıkarılması, Erdoğan’ın hesap vermesinin sağlanması ve ABD’nin en hassas teknolojilerinin korunmasına yönelik iki partinin de desteğini alan bir çabaydı. Yönetimin gecikmelere son vererek Kongre tarafından yazıldığı gibi yasayı uygulama zamanı gelmiştir."

Removing Turkey from the F-35 supply chain was a bipartisan effort to hold Erdogan accountable and protect the U.S.’ most sensitive technologies. It’s time the administration stops the delays and implements the law as written by Congress. Our letter to @DeptOfDefense: pic.twitter.com/iyyiHWBdBA