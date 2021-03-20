ABD'li senatörlerden Biden'a 'Ermeni soykırımı' mektubu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Partili Bob Menendez liderliğindeki yaklaşık 40 senatörden oluşan bir grup, ABD Başkan Joe Biden'ı "Ermeni soykırımı"nı resmen tanıyan ilk ABD başkanı olmaya çağırdı.

40 senatörün imzasını taşıyan mektupta, "Osmanlı İmparatorluğu'nun sistematik olarak Ermeni nüfusunu ortadan kaldırmaya çalıştığı, 1.5 milyon Ermeni'yi öldürdüğü ve yüz binlerce kişiyi yurtlarından sürdüğü" ifadesi yer aldı.

Biden, geçtiğimiz yıl Nisan ayında "Ermeni Soykırımı Anma Günü"nde bir mesaj paylamıştı.

Biden, "Bu sözleri söylemek ve bu tarihi, her gün gerçeğin gücünün ve nefrete karşı koyma sorumluluğumuzun bize hatırlatıldığı bir anda anmak özellikle önemlidir - çünkü sessizlik suç ortaklığıdır" demişti.

Biden ayrıca seçim vaatleri arasına "Ermeni Soykırımı'nı tanıyan bir kararı destekleyeceğini ve çıkaracağını" da eklemişti.

Senatörler, Cuma günü Biden’in "soykırımı resmen tanıması" gerektiğini belirterek Biden’ın 2020 açıklamasına atıfta bulundular.