ABD'li senatörlerden Biden yönetimine 'Erdoğan' mektubu

ABD'de senatörler, Biden yönetimine "Türkiye'de insan haklarını korumak için daha fazla şey" yapma çağrısı içeren bir mektup gönderdi.

100 senatörden 54'ünün imzasının yer aldığı mektupta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "muhalefeti baskılamakla, muhalif basını susturmakla, gazetecileri tutuklamakla ve bağımsız yargıçları tasfiye etmekle" suçlandı.

Mektupta, "Size, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetimine, muhalefeti içeride ve dışarıda baskılama, siyasi tutukluları serbest bırakma ve otoriter uygulamalardan vazgeçmesini belirtmeniz çağrısında bulunuyoruz" denildi.

"Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması, Suriyeli Kürtlerle savaşılması ve Azerbaycan'ı Ermenistan'a karşı kışkırtması" gibi eleştirilerin yer aldığı mektupta, "Türkiye dünyanın önemli bir bölgesinde önemli bir müttefikimiz konumunda. Bu nedenlee ABD'nin müttefiklerini demokrasi ve insan hakları alanında daha yüksek standartlara çekmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadesi kullanıldı.