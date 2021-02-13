ABD'li senatörden 'Demirtaş ve Kavala serbest bırakılsın' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı sonrası açıklamada bulunan ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılmasını talep etti.

"Eski Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da dahil olmak üzere haksız yere hapsedilen binlerce Türk vatandaşını da unutmamalıyız. Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisinin lideri Demirtaş, dört yılı aşkın süredir cezaevinde" diyen Hollen, "Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hem Demirtaş'ın hem de Kavala'nın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğu yönündeki kararlarına kulak asmamayı sürdürdü" dedi.