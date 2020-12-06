ABD’li patrona Tunceli'de dağ keçisi avı için izin

Tunceli’de dağ keçilerinin avlanması için Amerikalı bir patrona izin verildi.

Cumhuriyet'ten Kayhan Ayhan'ın haberine göre, bölge halkı, ava karşı köyde nöbet tutacağını açıklarken Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, “Zalimler yeter artık. Sabrımızın taşmak üzere olduğunun bilinmesini istiyoruz. Biz Dersim’in tamamen avcılığa kapalı bir alan haline getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de 17 dağ keçisinin katledilmesi için geçen temmuz ayında ihale açmıştı. 13 Temmuz’da yapılması planlanan ihale, gelen tepkiler üzerine iptal edilmişti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu kez de ABD’li patron Bradley Garrett Van Hoose’a dağ keçisi avlamak için izin verdi.

Antalya merkezli Caprinae Travel isimli firmanın başvurusu üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan izin belgesinde söz konusu kişiye Salördek bölgesinde 1 dağ keçisi vurma izni verildi. 7-13 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan av için bölge halkı tepki gösterdi. Köylüler ise köy girişinde avın yapılmaması için nöbet tutacaklarını dile getirdi.

Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, av izni ile ilgili “Ağaçları, bitkileri, kurtları, kuşları, solucanları ve de insanları topraktan uzaklaştıran ve uzaklaştıramadıklarını avlayan zalimler yeter artık... Yabandaki canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Dersim’de dağ keçileri kutsal kabul edilir. Gerek dağ keçilerinin Alevi inancındaki yeriyle gerek bütün Anadolu ve Mezopotamya kültüründeki önemiyle ve gerekse de bölgedeki biyolojik zenginlikleriyle Dersim, korunması gereken tarihi, kültürel ve doğal havzadır” dedi.

Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan açıklama

Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bölge halkıyla birlikte dağ keçileri için nöbete katılacağını açıklayan Maçoğlu, "Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez... Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum. Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım..." dedi.

Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez...

Dürbünlü silahı ve 50 mermisiyle dağ keçisini katletmek için gelecek olan kişiye sesleniyorum.

Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım... pic.twitter.com/DFjW7sJzXC — Fatih Mehmet Maçoğlu (@FatihMacoglu) December 6, 2020