ABD'li öğretmen siyahi öğrencisinin ensesine basarak fotoğrafını çekti

ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bulunan Greenville'deki Lamar İlköğretim Okulu'ndan bir kadın öğretmen, katil polis Derek Chauvin'in George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunduğu gün, siyah bir öğrencinin boynuna basarak ayağının fotoğrafını çocuğun annesine mesaj olarak gönderdi. Olayın ardından öğretmen uzaklaştırma aldı.

Adı belirtilmeyen öğretmenin, sert bir zeminde ayağını doğrudan çocuğun boynuna koyduğunu gösteren fotoğrafı "arkadaş olduğu annesine şaka olarak gönderdiği" iddia edildi. Olay polis Derek Chauvin George Floyd'u dizini boynuna koyarak öldürmekten suçlu bulunduğu gün gerçekleşti.

Çocuğun annesi, NBC 5'a aslında "bunun hakkında hiçbir şey düşünmediğini", "gülüp geçtiğini" söyledi. Anne daha sonra resmin onu "rahatsız etmeye başladığını" ve ailesinin geri kalanına gösterdikten sonra "Buna gerçekten üzüldüğünü" söyledi.

Çocuğun babası, "Gördüğüm andan itibaren hoşuma gitmedi" dedi ve amcası, "Şu anda dünyada olup bitenle, dalga geçilecek bir şey yok... Bunu yapmak için ondan izin istemiş olsa da önemi bile yok. Daha 10 yaşında, bilemez. Yine de yapıyor" dedi.

Ancak anne, öğretmenin "ırkçı olmadığını" ve kötü niyetli olmadığını söyledi.

Çocuğun annesi Lamar İlkokulundan öğretmeni kovmamasını istemesine rağmen, Greenville Bağımsız Okul Bölgesi soruşturma için onu idari izne ayırdı.

Greenville Bağımsız Okul Bölgesi buna "son derece üzücü bir resim" derken, öğretmenin "baştan sona soruşturulacağını ve uygun önlemlerin alınacağını" söyledi.

Müfettiş Demetrus Liggins de öğretmenin eylemlerini kınadı ve “İlk tepkim iğrenme oldu… Biz bu değiliz. Bu resim öğretmenlerimizi tanımlamıyor, öğrencilerimize nasıl davrandığımızı tanımlamıyor" dedi.