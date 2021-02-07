ABD'li komünistlerden Boğaziçi direnişine destek

ABD'li Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL), Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kayyum rektör atanmasına karşı süren öğrenci direnişine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, direnişe katılan öğrenciler selamlanırken, direniş sırasında polis şiddetinin bir an önce durdurulması ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması talep edildi.

Erdoğan'ın rektör olarak atadığı Melih Bulu'nun 2015 yılında AKP milletvekili olduğu hatırlatılan açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi'yle bağı olamayan Melih Bulu'nun AKP'yle derin bağları" olduğuna dikkat çekilerek buna karşılık öğrenci direnişinin Türkiye'nin tüm büyük kentlerine yayıldığı belirtildi.

AKP'nin bu kentlerde protestoları şiddetle bastırma girişiminde bulunduğu, ancak öğrencilerin ve direnişe katılanların baskılara karşın geri çekilmediğinin vurgulandığı açıklamada "AKP'nin kapitalist sınıfa hizmet adına üniversitelere sızma ve buraları özel, karşı devrimci, kadın düşmanı ve LGBTQ karşıtı kurumlara dönüştürme girişimlerine direnen Türkiye'nin tüm öğrencileri ve işçi sınıfıyla dayanışma içindeyiz. Bu protestolarda sokaklarda ve ön saflarda olan Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) gençlik örgütü Türkiye Komünist Gençliği'nde (TKG) yer alan yoldaşlarımızla dayanışma içindeyiz." denildi.

Açıklama şöyle bitirildi:

AKP ve polisinin eliyle uygulanan tüm şiddete karşın, Türkiye gençliğinin direneceğini ve AKP'nin kendilerine giydirmeye çalıştığı karşı devrimci deli gömleğini yırtacağını biliyoruz. Üniversitelerin, AKP'nin ve kapitalist patronlarının yönetimine son verecek olan işçilerle omuz omuza olan Türkiye gençliğinin direniş ışığı olmaya devam edeceğini biliyoruz!

Yaşasın Türkiye'nin gençleri ve işçileri!

ABD'li sosyalist parti PSL, 2004'te San Francisco'da kuruldu.