ABD'li General: İran Natanz patlamasına karşı misillemede bulunacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie, İran'ın Natanz ve Parchin'deki nükleer ve askeri tesislerde gerçekleşen patlamalara ilişkin misillemede bulunacağını öne sürdü.

Washington Post'a (WP) konuşan McKenzie, "Deneyimlerim, İran'ın karşılık vereceğini söylüyor" dedi.

Londra merkezli haber portalı Middle East Eye, İran medyasının, Natanz nükleer tesisindeki patlamayla ilgili dolaylı olarak İsrail ve ABD'ye suçlamalarda bulunduğunu ileri sürmüştü.

Buna ek olarak, Kuveytli El Ceride gazetesi, Temmuz ayı başında bir "üst düzey" kaynağa dayandırdığı haberinde, Parchin olayının İsrail'in F-35'lerle yaptığı hava saldırısı sonucunda gerçekleştiğini, Natanz'daki patlamanın da İsrail'in düzenlediği bir siber saldırı sonucunda meydana geldiğini iddia etmişti.

Bundan ayrı olarak, ismini vermeyen bir Orta Doğulu istihbarat yetkilisi, New York Times'a yaptığ açıklamada, Natanz'ta "güçlü bir bomba"dan kaynaklandığı iddia edilen patlamanın İsrail'in işi olduğunu öne sürmüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Musavi, buna karşılık yaptığı açıklamada, Tahran'ın patlamaya ilişkin bir "dış etken" tespit etmesi durumunda, bu dış etkenlerin sonuçlarla yüzleşeceklerini belirtmişti.

Bunun ardından Tahran tarafından yapılan açıklamada, Natanz ve Parchin'deki patlamaların nedeninin tespit edildiği ve bunun kamuoyuna "uygun bir zamanda" duyurulacağı belirtilmişti.

Natanz nükleer tesisindeki patlama, Parchin askeri tesisindeki patlamadan 6 gün sonra, 2 Temmuz'da gerçekleşmişti.