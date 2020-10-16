'ABD'li firma Türkiye'ye grip aşısı vermeme kararı aldı'

Mevsimi yaklaşmasına karşın halen depolarda grip aşısı bulunmadığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "ABD'li firma GSK, bu yıl dünya genelindeki yoğun talebi gerekçe göstererek Türkiye'ye grip aşısı vermeme kararı aldı" iddiasında bulundu.

Emir, "Bu gelişmenin ABD Büyükelçisi'nin 'Borcunuzu ödeyin yoksa ilaç teminini durdururuz' tehdidinin arkasından yaşanması manidardır" dedi.

Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Uzmanlık dernekleri birkaç ay öncesinden yaptıkları açıklamalarda bu yıl 65 yaş üstü vatandaşlarla tüm risk gruplarının grip aşısı olması gerektiğini, toplam ihtiyacın yaklaşık 10 milyon adet olacağını vurguladı. Türkiye, bugüne kadar biri Fransız Sanofi diğeri de ABD'li GSK olmak üzere iki firmadan grip aşısı temin ediyordu. Ancak, grip aşısı mevsimine birkaç hafta kalmışken geldiğimiz noktada depolarda halen grip aşısı bulunamıyor.