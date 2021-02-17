ABD'li düşünce kuruluşundan Türkiye raporu

ABD'li düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün dış siyaset departmanı, ABD-Türkiye ilişkileri hakkında yeni bir rapor yayınladı.

Nicholas Danforth imzalı "İşbirliği ve önleme arasında: Yeni Türkiye için yeni ABD politikaları" başlıklı raporda, "Türkiye hükümeti, ABD'yi bir müttefikten ziyade bir stratejik tehdit olarak görüyor. Washington'da büyüyen bir çoğunluk da Türkiye'ye aynı şekilde yaklaşıyor" tespiti yapıldı.

Raporda, Türkiye-ABD ilişkilerinin düzelmesinin Ankara'da mevcut hükümet olduğu sürece mümkün olmadığı belirtiliyor.

'Demokratik bir şekilde seçilecek hükümet karar verecek'

Raporda şu sonuca varılıyor:

"Ankara ve Washington'un dünya görüşlerinde yeniden geniş çapta bir uygunluk olmadığı sürece daha kayda değer bir işbirliği mümkün görünmüyor. Nihayetinde, Türkiye'nin Batı'yla ilişkileri faydalı olacak şekilde düzeltmesine demokratik şekilde seçilecek bir Türk hükümeti karar verecek."