ABD'li astronot Michael Collins yaşamını yitirdi

ABD'li astronot Michael Collins 90 yaşında yaşamını yitirdi.
Collins 1969'da Apollo 11 programında Ay'a iniş için kullanılan komuta modülünün pilotluğunu yapmıştı.
Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a ilk adımlarını atmak için ayrıldığı komuta modülü Columbia'ya pilotluk yapan Collins program boyunca uzay aracında beklemiş, Ay'a ayak basamadan dünyaya geri dönmüştü.
Collins'in kanser hastalığı nedeniyle öldüğü açıklandı. 3 kişilik Apollo 11 mürettebatından Neil Amstrong, 2012 yılında 82 yaşında yaşamını yitirmişti.