ABD’li akademisyenlerden Kübalı doktorlara destek

İki yüzden fazla ABD’li üniversite profesörü bir basın açıklaması yayımlayarak, Kübalı doktorların Nobel Barış Ödülü adaylığını desteklediklerini ve bunu yazılı olarak Ödül Komitesine bildirdiklerini söyledi.

Prensa Latina'nın haberine göre, tüm dünyadan çeşitli kurum ve inisiyatiflerce, 2021 yılı Nobel Barış Ödülü’nün, Küba Devrimi’nin tarihsel önderi Fidel Castro tarafından 2005 yılında oluşturulan Henry Reeve Afet ve Ciddi Epidemi Durumlarında Uzman Uluslararası Doktorlar Birliği’ne verilmesi konusunda büyük ölçekli bir uluslararası kampanya yürütülüyor.

ABD’de oluşturulan “Kübalı Doktor ve Hemşireler için Nobel Kampanyası”nın organizasyon komitesine destek için başvuran akademisyenler, sosyoloji ve siyaset biliminden, etnik araştırmalar ve hukuka kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor.

Destek mektubunu imzalayan akademisyenler, Harvard, Yale, Brown, Columbia, Massachusetts, Maryland ve California gibi geniş bir okul yelpazesinde görev yapıyor.

Nobel komitesine iletilen mektupta, Küba tıp tugaylarının, pandeminin etkilerini azaltmak ve Covid-19 hastalarını tedavi etmek için dünyanın dört bir yanına 50’den fazla ekip gönderdiği belirtildi. 2020 yılı Ekim ayına kadar, 3 bin 700’den fazla Kübalı sağlık uzmanının bu uğurda emek verdiği kaydedildi.

San Francisco Eyalet Üniversitesi onursal profesörü ve Martin-Baró Kliniği'nin kurucusu Felix Kury, kendi hayatlarını riske atarak koronavirüsle savaşan Kübalı doktorların bu özverili çalışmalarının önemini vurgulamak için bundan daha iyi bir zaman olamayacağını ve bu fedakarca ve dayanışma içindeki çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiklerini söyledi.

Türkiyeli Küba dostları tarafından başlatılan imza kampanyası da tüm hızıyla sürüyor. José Martí Küba Dostluk Derneği’nin “Küba’ya Uygulanan Abluka İnsanlık Ayıbıdır, Derhal Durdurulmalıdır! Nobel Barış Ödülü Henry Reeve Tugaylarına Verilmelidir” başlıklı imza kampanyasına destek vermek için http://www.kubahayatkurtarir.net/ adresini ziyaret ederek destek metnine ulaşabilir ve imzanızı verebilirsiniz.