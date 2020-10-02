AB'den Türkiye’ye: Tüm seçenekleri kullanırız

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri dün Brüksel’de bir araya geldi. Zirvenin ana gündem maddelerini Belarus’taki siyasi kriz, Doğu Akdeniz gerilimi ve Dağlık Karabağ’da yaşananlar oluşturdu.

Toplantının sona ermesiyle Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen kameraların karşısına geçti. İlk olarak söz alan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırım seçeneklerinin masada olduğunu söylerken, “Türkiye ile olumlu ve yapıcı bir ilişki kurmak istiyoruz. Bunun Ankara’nın da çıkarına olduğuna inanıyoruz. Ancak provokasyonlar ve baskılar durduğunda bu gerçekleşebilir. Bu yüzden Türkiye’nin tek taraflı eylemlerden vazgeçmesini bekliyoruz. Bu hareketlerin Ankara tarafından tekrarlanması halinde AB tüm mevcut araçları ve seçenekleri kullanacaktır” dedi.

Ursula von der Leyen’den sonra konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, zirveden sonraki iki haftanın Türkiye için kritik önem taşıdığını söyledi.

Belarus'a yaptırım

AB zirvesinde liderler Belarus yaptırımları konusunda anlaştı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Belarus konusunda "9 Ağustos'ta yapılan seçimlerin adil ve özgür olmadığı, seçimlere hile karıştırıldığı" gerekçesiyle bu ülkenin yöneticilerine yaptırım uygulama kararı aldıklarını söyledi.

Yaptırım listesinde yaklaşık 40 kişi bulunduğunu belirten Michel, bu kişiler arasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun olmadığını ve yaptırımlara ilişkin teknik hazırlıkların 2 Ekim'de yapılacağını bildirdi.

Lukaşenko'nun yaptırımların bir sonraki aşamasında hazırlanacak listeye eklenebileceği öğrenildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Lukaşenko ilk yaptırım listesine alınsaydı Belarus ile diyalog yolları kapanabilirdi." dedi.