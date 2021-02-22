AB'den Rusya'ya 'Navalnıy' yaptırımları kararı

Reuters ve AFP'de yer alan haberlere göre, AB Dışişleri Bakanları, Rusya'ya Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması nedeniyle yaptırım uygulanması konusunda anlaştı.

AB diplomatik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre AB Dışişleri Bakanları'nın toplantısında yaptırım uygulanacak isimler ise ele alınmadı.

Maas ve Borrel'den açıklama

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bitiminde açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da toplantıda Rusya'ya yolsuzluk davasından hapis cezasına çarptırılan Aleksey Navalnıy nedeniyle daha fazla yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirtti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Moskova ziyaretine dikkat çeken Maas, ''Rusya ile ilişkiler gerçekten kötü durumda, bunu anlatmak için başka bir kelime yok'' ifadesini kullandı. Maas, ''Bu nedenle daha fazla yaptırım uygulamaya karar verdik, belli kişileri yaptırım listesine alacağız'' dedi.

Rusya'nın AB'den uzaklaştığını öne süren Borrell ise "Navalnıy'ın durumuyla ilgili olarak, kendisinin tutuklanmasından ve cezalandırılmasından sorumlu kişiler dahil olmak üzere Rusya'ya karşı kısıtlayıcı tedbir uygulamak konusunda siyasi karar aldık" dedi. Yaptırımların hazırlanması için bugün itibarıyla sürecin başladığını kaydeden Borrell, somut tekliflerin yapıldığını, tedbirlerin bir hafta içinde hazır olmasını beklediğini bildirdi

Fransa, Almanya, Polonya ve Baltık ülkeleri Kremlin'e karşı Navalnıy konusunda yaptırım uygulanması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan AB Dışişleri Bakanları'nın toplantısında kabul edildiği belirtilen yaptırımların 4 Rus yargı yetkilisine yönelik mali varlıklarını dondurma ve seyahat yasağını içerdiği ve bunun sembolik bir yaptırım olacağı ifade ediliyor.