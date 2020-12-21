AB'den Osman Kavala kararına tepki: Acilen serbest bırakılmalı

Avrupa Birliği Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamada "Osman Kavala'nın AİHM kararına rağmen tutukluluğunun kararına devam etmesi Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi gibi temel haklara saygı taahhüdüne ters düşüyor" dedi.
AİHM kararına, iki kez tahliye ve bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni açılan 15 Temmuz davasından cezaevinde tutulan ve Cuma günü bu davadan ilk kez hakim karşısına çıkan Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü Nabila Massralı imzalı açıklamada, "Türk yargısını Avrupa Konseyi'nin önerilerini takip etmeye ve bahsedilen kararı uygulayarak Osman Kavala'yı bir aciliyet durumu olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz" denildi.
Açıklamanın tamamı şöyle: