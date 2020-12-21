AB'den Osman Kavala kararına tepki: Acilen serbest bırakılmalı

Avrupa Birliği Osman Kavala hakkında yaptığı açıklamada "Osman Kavala'nın AİHM kararına rağmen tutukluluğunun kararına devam etmesi Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi gibi temel haklara saygı taahhüdüne ters düşüyor" dedi.

AİHM kararına, iki kez tahliye ve bir kez beraat etmesine rağmen hakkında yeni açılan 15 Temmuz davasından cezaevinde tutulan ve Cuma günü bu davadan ilk kez hakim karşısına çıkan Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları sözcüsü Nabila Massralı imzalı açıklamada, "Türk yargısını Avrupa Konseyi'nin önerilerini takip etmeye ve bahsedilen kararı uygulayarak Osman Kavala'yı bir aciliyet durumu olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bir yıl önce Osman Kavala'nın tutuklu yargılanmasının yeterli kanıt olmadan gerçekleştiğini, onu susturma ve diğer insan hakları savunucularını caydırma gayesi taşıdığı kararını vermişti.

Geçen hafta İstanbul'daki mahkemenin Osman Kavala'nın AİHM kararına rağmen tutukluluğunun kararına devam etmesi Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi gibi temel haklara saygı taahhüdüne ters düşüyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin altını çizdiği üzere, Türkiye'deki yetkililer Kavala'nın süren tutukluluğuna dair şüpheleri kaldıramadı ve yeni bir soruşturmanın başlatılması AİHM'in 10 Aralık 2019'daki hukuken bağlayıcı kararını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Türk yargısını Avrupa Konseyi'nin önerilerini takip etmeye ve bahsedilen kararı uygulayarak Osman Kavala'yı bir aciliyet durumu olarak serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Aday ülke ve Avrupa Konseyi'nin uzun süren bir üyesi olarak Türkiye acil bir şekilde temel haklar konusunda somut ve sürdürülebilir ilerleme kaydetmeli."