AB'den isim ihtilafında Tayvan'a destek

İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanlarının Küresel Sözleşmesi isimli birliğin altı Tayvan şehrini Çin’e ait şehirler olarak göstermekten vazgeçmesi üzerine Taipei, Avrupa Birliği’ne teşekküt etti.

Hafta sonu Tayvanlı yetkililer Brüksel merkezli birliğin internet sayfasında altı Tayvan şehrini Çin şehri olarak anma kararını protesto etmiş, ardından birlik üyesi iki belediye başkanı bir açık mektup kaleme alarak kararın geri alınmasını istemişti.

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, protestonun ardından birliğin kararını geri aldığını ve söz konusu şehirlere Çin Taipeisi’nin parçası olarak atıfta bulunmaya başladığını bildirdi. Çin Taipeisi ismi, Tayvan tarafından Pekin'in itirazlarını engellemek üzere Olimpiyatlar gibi bazı uluslararası örgüt ve etkinliklere katılmak için kullanılıyor.

Tayvan Parlamentosuna seslenen Wu, Avrupa Birliği’nin bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu ve isim kararının geri alınmasında harcanan çaba için mutlu olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği üyesi hiçbir ülke Tayvan’ı bağımsız bir devlet olarak tanımazken, AB’nin bugüne dek en büyük ikinci ticaret ortağı olan Çin’i kızdırmamak için Tayvan konusunda ihtiyatlı bir politika izlediği biliniyor.

Çin Tayvan ile ilişkilerin gızla bozulduğu son dönemde hükümeti uluslararası şirket ve toplulukların internet siteleri ve resmi belgelerinde Tayvan’dan Çin’in bir parçası olarak söz etmelerini sağlamak üzere çabalarını yoğunlaştırmış durumda. Tayvan Çin Cumhuriyeti isimli bağımsız bir devlet olarak tanınma mücadelesi verirken, Çin Halk Cumhuriyeti adanın Çin'in bir parçası olduğunu savunuyor.