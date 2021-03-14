AB'den Bolivya'da darbecilerin tutuklanmasına tepki

AB AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell, Bolivya'da 2019 askeri darbesinin ardından kendi kendisini devlet başkanı ilan eden Jeanine Áñez'in terör, isyana teşvik ve komplo kurmak suçlamalarıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. Borrel darbeyi "2019 olayları" olarak tanımlarken "suçlamalar siyasi baskı olmadan, güç kollarının bağımsızlığına saygı gösterilerek çözülmelidir" denildi.

Borrel'in sosyal medya mesajının tamamı şöyle:

"Bolivya'daki olayların ardından. 2019 olaylarına yönelik suçlamalar, şeffaf yargı çerçevesinde ve siyasi baskı olmaksızın, güçlerin bağımsızlığına saygı gösterilerek çözülmelidir. Diyalog ve uzlaşma çok önemlidir. AB, Bolivya'yı desteklemeye devam edecek"

Bolivya polisi Cumartesi günü, sürmekte olan bir darbe soruşturması kapsamında Áñez'i tutuklayarak La Paz'a transfer etti. Áñez'se Amerikan Devletleri Örgütü'nü (OAS) ve AB'ye "yasadışı siyasi zulüm" olarak adlandırdığı şeye karşı kendisine destek olmaları için bir mektup yazmıştı.

Ne olmuştu

2019 askeri darbesinin ardından iktidara gelen Áñez yönetimi altında darbe karşıtı gösterileri bastırma girişimlerinde ordunun kullanılması olağan hale gelirken, kısa süren cunta içerisinde birden fazla yolsuzluk skandalı yaşanmıştı. Ek olarak halkçı iktidar döneminde kurulan kamu işletmelerinin çoğunluğu özelleştirilmişti.

Darbenin ardından AB süreci "darbe" olarak adlandırmayı reddetmiş ve kendi kendisin başkan ilan eden cunta lideri Jeanine Añez'i "Bolivya Devlet Başakanı" olarak tanımıştı. Dönemin AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Federica Mogherini "Yeni seçimlere hazırlanmasına ve tüm ülke için korkunç sonuçları olabilecek bir iktidar boşluğundan kaçınmasına izin veren kurumsal bir çözüm" kapsamında "Geçici liderlik" olarak adlandırdıkları cuntayı desteklediklerini açıklamıştı.

Bolivya'da cunta gölgesinde 6 Eylül tarihinde yapılması planlanan başkanlık seçimleri, darbe yönetimi tarafından pandemi bahanesiyle sürekli ertelenmişti. Erteleme kararlarını kabul etmeyen Bolivya halkı, ülke çapında büyük protestolar gerçekleştirmişti. Halkın baskısı sonucunda Yüksek Mahkeme, seçim tarihinin 18 Ekim'de olması kararı vermişti.

Seçimler sırasında aday olan cunta lideri Áñez seçimleri büyük bir farkla kaybedeceğini fark edince son anda adaylıktan çekilmişti.

Seçimleri Sosyalizme Doğru Hareket'in (MAS) ezici bir farkla kazanması ve Luis Arce'nin devlet başkanlığı görevine gelmesiyle cunta sona ermişti. Dün cuntanın iki bakanı ve Áñez tutuklanmıştı.