AB'den Biden'a 'daha güçlü bir pakt' çağrısı

ABD’de Joe Biden’ın başkanlık görevine başlayacağı yemin töreni öncesinde Avrupa Birliği’nden (AB) ilişkilerin “stratejik önemi”ne vurgu yapıldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Biden’ın yemin töreninin "yalnızca bir geçiş olmaktan daha fazla" anlam ifade ettiğini söyledi. Michel bugünü "son dört yılda büyük ölçüde yıpranan transatlantik ilişkilerinin canlandırılması için bir fırsat” diye nitelendirdi.

Son dört yılda dünyanın "daha karmaşık, daha az istikrarlı ve daha az öngörülebilir" hale geldiğini söyleyen Michel "Yönetiminin ilk gününde yeni başkana tek bir öneriyle sesleniyorum: Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir Amerika ve daha güçlü bir dünya için yeni bir pakt kuralım" diye konuştu.

AB ile ABD arasındaki ilişkiyi “dünyanın en önemli ve en yakın ilişkisi” diye niteleyen Michel bu ilişkinin “stratejik önemi”ni yeniden vurguladığını ifade etti.

Biden’ın yemin töreninden birkaç saat önce yaptığı açıklamada Michel, ABD ile “Değerleri, ortak çıkarları, kültürel ve tarihsel bağları ve jeopolitik gerçekliği paylaştıklarını” söyledi.