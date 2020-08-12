AB'den Belarus'a yaptırım açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Belarus'taki tartışmalı seçimler ve ardından başlayan protesto eylemlerindeki polis şiddeti nedeniyle ülkedeki bazı yetkililere yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin "özgür ve adil olmadığını" belirterek, sonrasındaki gösterilerde güvenlik görevlilerinin şiddet kullanmasından ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlar hakkında tedbir alabileceklerini ve bu ülkeyle ilişkileri gözden geçireceklerini bildirdi.

Borrell, AB adına Belarus'taki duruma ilişkin yaptığı açıklamasında, ülkedeki durumu yakından izlediklerini, seçim kampanyalarında halkın demokratik değişim arzusunu gösterdiğini belirtti.

"Ancak seçim özgür ve adil değildi" diyen Borrell, devlet yetkililerinin orantısız güç kullanımına izin verdiğini, bir kişinin öldüğünü ve binlerce kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

'AB'nin Belarus ile ilişkilerini derinlemesine gözden geçireceğiz'

Borrell, gözaltına alınanların derhal ve şartsız salıverilmesi çağrısı yaparak, "Yerel gözlemcilerin güvenilir raporları, seçim sürecinin bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) katılımcısı ülkeden beklenen uluslararası standartları karşılamadığını göstermektedir" ifadesini kullandı.

Siyasi tutukluların 2015'te serbest bırakılmasından beri AB ile Belarus ilişkilerinin geliştiğini hatırlatan Borrell, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine uyulmaması halinde ilişkilerin kötüleşeceğini belirtti.

Borrell, "Bu bağlamda, mevcut durumu ele almak için Belarus makamlarının hareketlerini değerlendireceğiz ve AB'nin Belarus ile ilişkilerini derinlemesine gözden geçireceğiz. Bunlar arasında şiddet kullanılmasından, haksız gözaltılardan ve seçim sonuçlarıyla oynanmasından sorumlu olanlara yönelik tedbir alınması bulunabilir" ifadesine yer verdi.