AB'den ABD'ye gümrük tarifesi misillemesi

Avrupa Birliği (AB), 15 yıldır süren Airbus-Boeing anlaşmazlığına ilişkin ABD'ye gümrük tarifesi misillemesi kararı aldı.

VoA'da yer alan habere göre, AB, Airbus karşısında, Boeing'e verilen sübvansiyonları gerekçe göstererek, ABD'den alınan ürünlere toplam 4 milyar dolarlık gümrük vergisi artışı getirdi.

AB, geçtiğimiz hafta, Boeing'e yapılan devlet yardımlarının yasa dışı olduğu gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) başvurmuş, DTÖ, AB'nin başvurusunu haklı bulmuştu.

Söz konusu tarifelere göre, tüm Boeing uçak modellerine yüzde 15 vergi uygulanacak. Ayrıca tütün, tatlı patates, buğday, bitkisel yağlar, meyveler ve meyve suları gibi Amerikan tarım ürünleri veya alkol ve çikolata gibi gıda ürünlerine, traktör, bisiklet, kumarhane ekipmanları ve yedek parça gibi imal edilmiş ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirildi.

ABD'li Boeing firmasıyla Avrupalı rakibi Airbus arasındaki "yasa dışı devlet yardımı" kavgası 2004 yılından bu yana devam ediyor. Her iki taraf da devletlerin, firmalara "yasa dışı" olarak finansal destek sağladığını iddia ediyor.