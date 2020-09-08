AB'den 31 Belaruslu üst düzey yetkiliye yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere Belaruslu 31 üst düzey yetkiliye ekonomik yaptırım uygulamayı hedefliyor.

AB’den üç diplomata göre, Batı’nın hileli olduğuna inandığı 9 Ağustos seçimlerine yanıt olarak alınan yaptırım kararı eylül ayı ortasından itibaren uygulanmaya başlayacak.

Reuters’a konuşan diplomatlar, yaptırım uygulanacak kişilerin hileli olduğunu iddia ettikleri seçimden ve protestoculara yapılan şiddetten sorumlu olan isimler olduğunu belirtti.

Diplomatlar ayrıca,“Başlangıçta 14 isim üzerinde anlaştık, ancak birçok ülke bunun yeterli olmadığını düşündü. Daha sonra da bir başka 17 isim üzerinde uzlaşmaya vardık” ifadelerini kullandı.