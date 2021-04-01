ABD'den Ukrayna'ya Rusya'ya karşı destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Blinken, Ukraynalı mevkidaşına "Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısısında" Washington'un "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini" sürdürdüğünü söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Blinken'ın Ukrayna'nın doğusundaki durumdan dolayı Kuleba'ya endişelerini dile getirdiği ve yakın zaman önce hayatını kaybeden dört Ukrayna askeri için başsağlığı dilediği belirtildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Ukrayna ordusu 26 Mart tarihinde dört askerin Rus güçlerin Donbas bölgesinde düzenlediği bir havan topu saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu gelişme, geçen yılın temmuz ayından bu yana ateşkesin sürdüğü bölgede kayıtlara geçen en büyük kayıp olmuştu.

Ukrayna'nın doğusunda tansiyon yükseliyor

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Komçak Salı günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki askeri güçlerini takviye ettiğini açıklamış ve bunun ülkenin güvenliğine tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Kremlin'den bir gün sonra yapılan açıklamada da Doğu Ukrayna'da gerilimin artmasından dolayı endişe edildiği ve Ukrayna yönetiminin Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerle çatışmaları yeniden başlatmasından kaygı duyulduğu belirtilmişti.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü John Kirby de dün gazetecilere bir açıklama yaptı. Kirby ABD hükümetinin Ukrayna'nın doğu sınırında konuşlu Rus birliklerinin hareketlerinden haberdar olduğunu söyledi. Bu bilgilerin Ukrayna ordusundan alındığını söyleyen Kirby detay vermedi. Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın arabuluculuğuyla Temmuz 2020'de sağlanan ateşkesi ihlal ettiğini belirten Kirby dört Ukrayna askerinin öldüğü saldırıdan da Rusya'yı sorumlu tuttu.

Ukrayna ABD ve Rusya'nın karşı karşıya geldiği gerilim alanlarından biri. Biden yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte Türkiye'nin de, özellikle son dönemde, Ukrayna ordusu ile yakın ilişkilere girmediği, insansız hava aracı satışlarını artırdığı görülüyor.