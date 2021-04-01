ABD'den Türkiye raporu: Yolsuzluk ciddi bir sorun

ABD’nin 65 ülkeyle ticari ilişkilerinin ele alındığı 2021 Ulusal Ticaret Öngörü Raporu açıklandı.

Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye’de son yıllarda ekonomik ve demokratik reformlarda ilerleme sağlanamadığı ve bazı durumlarda gerilediği ve yabancı yatırımcıların daha ihtiyatlı davranmaya başladığına dikkat çekildi.

Türkiye Merkez Bankası’nın ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye’nin 2019 yılında 5,6 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiği ve bu rakamın 2018’de 6,7 milyar dolar olduğu ve 2019 rakamlarının 2004 yılından bu yana en düşük seviye olduğu vurgulandı.

VOA'da yer alan habere göre iş çevrelerinin bunun sebepleri olarak "hükümetin karar alma süreçlerinde şeffaf olmamasını, yatırımcıda Merkez Bankası’nın bağımsızlığına duyduğu güven eksikliğini" gösterdiği belirtildi.

Türkiye’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün rüşvetle mücadele sözleşmesini onayladığı ve yerli ve yabancı yetkililere rüşvet verilmesini yasa dışı hale getiren yasayı kabul ettiği hatırlatıldı.

Ancak bu adımlara rağmen, “Türkiye’de iş yapan çok sayıda yabancı firmanın bazı hükümet yetkilileri ve siyasetçilerin yolsuzluklarını ciddi bir sorun olarak algıladığı” kaydedildi.

Bazı gözlemcilerin yargı sisteminin hükümet içi ve dışından dış etkiye açık olduğunu değerlendirdiği ve zaman zaman yabancılara karşı önyargılı olduğunu düşündükleri belirtildi.

Raporda, Sağlık Bakanlığı’nın ABD’li şirketler tarafından 2018’den bu yana Türkiye’deki devlet ve üniversite hastanelerine satılan tıbbi cihaz ekipmanlarının ödemesini yapmadığı belirtildi. Toplam borcun 2020 yılı Eylül ayı itibariyle 2 milyar doları aştığına dikkat çekildi.