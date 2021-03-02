ABD'den Suriye'de yaşamını yitiren 33 Türk askerine ilişkin anma açıklaması

Suriye'nin İdlib kentinde Rusya tarafından vurulan bölgede 33 Türk askeri yaşamını yitirmişti.

Yaşanan bu olaydan hemen sonra AKP iktidarının kararıyla sınırlar açılmış, göçmenler sınırlara taşınmıştı.

Ölümlerin yıldönümünde ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price bir açıklama yaptı, "Bir yıldan uzun bir süre önce, İdlib'deki masum Suriyeli sivilleri Esad rejiminin ve onun Rus ve İranlı destekçilerinin zulmünden koruyan 33 Türk askeri hayatını kaybetti. Onların fedakârlıklarını hatırlama ve şereflendirmede NATO müttefikimiz Türkiye'yi yalnız bırakmıyoruz" ifadesini kullandı.