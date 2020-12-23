ABD’den Suriye Merkez Bankası’na yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye Merkez Bankası ile Suriye hükümetine bağlı bazı yetkililer ile kuruluşları yaptırım listesine aldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad ile bazı aile üyelerinin aralarında bulunduğu 6 kişiye yaptırım uygulayacağını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) dün yapılan açıklamada Suriyeli 2 yetkili, 9 şirket ile Suriye Merkez Bankası’nın yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Daha önceki yaptırım kararlarıyla da Suriye Merkez Bankası’nı hedef alan Trump yönetimi, dünkü kararında bankanın İran ile "kamu gelirlerini artırmak ve Suriye para birimini desteklemek için" kurduğu "derin bankacılık bağları"nı gerekçe gösterdi.

OFAC söz konusu yaptırım kararıyla Suriye hükümetinin yatırımlarının engellenmesini hedefliyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı da Esma Esad ile bazı aile üyelerinin aralarında bulunduğu 6 kişiye yaptırım uygulayacağını duyurdu.